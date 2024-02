WTA Doha 2024 | Swiatek e Rybakina avanti | resurrezione Azarenka e Fernandez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Giornata dedicata agli ottavi di finale al WTA 1000 di, il primo della stagione. In campo praticamente tutte le big, tolta Coco Gauff visto che l’americana è uscita all’esordio: andiamo a vedere tutti i risultati. Per Igaaltro giorno facile: 6-1 6-4 a favore della polacca sulla russa Ekaterina Alexandrova. Prossimo ostacolo Victoria: giornata spettacolare per la bielorussa, che travolge per 6-0 6-3 una versione abbastanza opaca della lettone Jelena Ostapenko. Fatto curioso: l’ex vincitrice del Roland Garros è 14-0 contro chiunque non si chiamie 0-3 contro l’ex numero 1 del mondo nel. Un guaio al gomito di Lesia Tsurenko fa sì che l’ucraina sia costretta a lasciar andaresenza giocare Naomi Osaka: per la giapponese ora confronto con Karolina ...