Workstation – cos’è e come funziona

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Con il termineci si vuole riferire a una tipologia di computer che viene creato per eseguire compiti intensivi in vari ambiti tra cui quello tecnico, scientifico, grafico nonché applicazione professionale. Si tratta di un dispositivo dotato di un hardware più potente rispetto a un computer standard, visto che viene progettato proprio per gestire dei carichi di lavoro più impegnativi,per esempio l’elaborazione scientifica, modellazione 3D o progettazione Cad, tra le tante cose. Per quanto riguarda le differenze principali tra questo dispositivo è un computer classico abbiamo innanzitutto,già dicevamo, le prestazioni perché in questo caso abbiamo a che fare con uno strumento molto più performante rispetto a un PC standard. Ci riferiamo al fatto che si tratta di un computer che ha un processore più potente, e ...