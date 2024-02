‘Work on Work’ | la prima fiera del lavoro a tutto tondo

Work on Work: a Ferrara la prima Fiera nazionale al servizio del mondo del lavoro «Work on Work», questo il nome dell’iniziativa, si terrà nel quartiere fieristico di Ferrara dal 26 al 28 novembre. Un’occasione di incontro tra istituzioni, imprese, università e società di servizi ...

Rotondi (Cnel): "'Work on Work parlerà a 360 gradi delle telematiche sul lavoro" Per Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, l’intento di Work on Work è quello di "generare un modus operandi che possa crescere e svilupparsi negli anni per far diventare non solo Ferrara un ...

Tre giorni di confronto con istituzioni e oltre 150 imprese, attesi più di 5.000 studenti universitari Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Nasce la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro. Si chiama 'Work on Work’ e si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Is ...