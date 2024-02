Vota Sardigna è la vera novità per chi vuole aria nuova in Consiglio regionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tra meno di due settimane si terranno le elezioni per il rinnovo deldella Sardegna, e per la scelta del Presidente della Giunta. Tra circa dieci giorni terminerà la campagna elettorale. Lo Stato italiano conosce un “inverno demografico”, cioè una diminuzione e un invecchiamento della popolazione, terribile. La Sardegna è messa peggio. La Sardegna perde in modo impressionante residenti. I nati sono pochissimi, moltissime e moltissimi, dalla maggiore età, attraversano il mare per lavorare o studiare, e non tornano. Le prospettive al 2050 sono un incubo, anche perché non sono frutto di scelte libere, ma di costrizioni. In politica a parole tutti sono “con i giovani”. Nei fatti no. A parte lodevoli eccezioni, individuali, chi fa politica sono giovani ricchi o “figli di…”. Figli di ex politici, ex consiglieri regionali, ex sindacalisti. ...