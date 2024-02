(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - I poliziotti delle Digos di, Bologna, Ravenna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno eseguito ventiquattro perquisizioni domiciliari, su delega della procura estense, nei confronti di altrettanti giovani ferraresi,per apologia di fascismo, istigazione all'odio razziale, minacce e vilipendio delle Forze Armate. L'inchiesta nasce da un grave episodio avvenuto durante il periodo natalizio in un locale nel quartiere ebraico del capoluogo estense: gli, presentatisi sul posto in uniforme arancione, dopo avere distribuito una serie diale al, avrebbero minacciato di morte alcuni clienti che tentavano di interrompere i ripetuti, ...

Apologia di fascismo e istigazione all'odio razziale, 24 indagati Roma, 14 feb. (askanews) – Operazione della polizia a Ferrara; dall’alba sono in corso ventiquattro perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati per apologia di fascismo, propaganda e istigazio ...

Apologia di fascismo, 24 indagati a Ferrara: in una cena al ristorante inneggiavano a Hitler Sono 24 le persone indagate per apologia di fascismo e istigazione all'odio razziale a Ferrara: in una cena inneggiavano anche a Hitler.

Volantini inneggianti al Duce e al Fuhrer e cori razzisti, 24 indagati a Ferrara Eseguite perquisizioni domiciliari a carico di giovani sotto inchiesta per apologia di fascismo, istigazione all'odio razziale, minacce e vilipendio delle Forze Armate ...