Voci di Gaza – La manager Oxfam | “Così cerchiamo di portare acqua potabile agli sfollati Nei campi le persone muoiono di sete”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La popolazione della Striscia di, ora concentrata soprattutto nel sud a Rafah, sta affrontando da mesi ormai una drammatica mancanza di. Una carenza che affliggeva la Striscia già prima del 7 ottobre, e che i bombardamenti, i blackout e la mancanza di carburante hanno reso insostenibile. Molteinfatti sono costrette a berecontaminata o quella del mare, con tutto quello che questo comporta in termini di igiene, salute e nella diffusione di malattie. Per questosi è attivata attraverso una collaborazione con l’associazione palestinese Amici dell’ambiente per fornire cinque impianti di desalinizzazione a energia solare. E presto saranno attivi altri sei. “Queste unità di desalinizzazione – spiega unadell’organizzazione – ...