Vittorio Cecchi Gori? ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per «insufficienza respiratoria» | l' infarto nel 2017 e il postumi post Covid

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva: dal cinema alla Fiorentina, la storia dell’imprenditore L’ex patron della Fiorentina è al Policlinico Gemelli. Era già ricoverato da lunedì, ma la situazione si è aggravata. L’ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in tera ...

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente Fiorentina ricoverato in terapia intensiva L'amico e collaboratore Angelo Perrone: "Situazione è molto delicata" Vittorio Cecchi Gori (81 anni) è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in diretta questa ...

