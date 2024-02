Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma | come sta

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". A darne ... ()

CECCHI GORI, Si aggrava: ora è in terapia intensiva C'è molta apprensione attorno alle condizioni dell'ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori: come riferito in questi minuti da Rai1, nel ...

Cecchi Gori in terapia intensiva, Valeria Marini: “Vittorio stanno migliorando” Roma, 14 febbraio 2024 – “Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando ''. E' quanto racconta all'Adnkronos Valeria Marini, e ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: "Insufficienza respiratoria" Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". La notizia è stata lanciata in diretta su Rai1 a 'Storie Italiane', da Angelo Perrone, ...