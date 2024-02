(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI -al Policlinico Gemelli di. A quanto si apprende, il produttore cinematografico si trova in. La notizia è stata data anche durante la trasmissione "Storie italiane" su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, dove era presente in studio Angelo Perrone, amico e collaboratore di. Dal policlinico c'è massimo riserbo sulle condizioni di salute.sarebbe statoall'inizio della settimana.

Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in ... (dayitalianews)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma : lo annuncia in esclusiva in diretta questa mattina a Storie ... (ildenaro)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per « insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ... (leggo)

Nella mattinata di mercoledì 14 febbraio l’imprenditore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva per ... (quifinanza)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria» . A darne notizia, in diretta su Rai1, ... (ilmattino)

Nella mattinata di mercoledì 14 febbraio l’imprenditore cinema tografico Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva per ... ()

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per «insufficienza respiratoria» Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva a Roma: «Condizioni molto serie» Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in diretta questa mattina a “Storie Italiane” su Rai1 la conduttrice Eleonora Daniele.

Nuovi problemi di salute per Vittorio Cecchi Gori: ricoverato in terapia intensiva La notizia è stata condivisa su Rai 1, le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori sarebbero delicate ed è al momento in ricoverato in terapia intensiva.