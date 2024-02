Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva a Roma

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)inal Policlinico Gemelli di. Lo ha rivelato in diretta questa mattina a Storie Italiane su Rai1 la conduttrice Eleonora Daniele. L'imprenditore, ex politico e produttore cinematografico sarebbe statoad inizio settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da parte del Policlinico c'è il massimo riserbo, ma da indiscrezioni che filtrano da persone vicine apare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio. "Rita Rusic si era sentita con il professsor Landi perché nel weekendaveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; ...

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". A darne notizia, in diretta su ... (tg24.sky)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in diretta questa mattina a Storie Italiane su ... (ilfattoquotidiano)

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico ... ()

(Adnkronos) – Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per “insufficienza respiratoria”. A darne notizia, in ... ()

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per " insufficienza respiratoria ". La notizia è stata data in diretta su Rai 1 durante il ... ()

ll produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria , la notizia è ... ()

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per “insufficienza respiratoria”: lo ha fatto sapere Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie ...

Inzaghi non ha bisogno di scegliere, turnover ragionato per battere Salernitana e Atletico MILANO - La risposta è: su tutte e due. La domanda che si fanno i tifosi dell’Inter dalle otto di sera di sabato scorso, quando è finita con una vittoria per 4-2 la gara dell’Olimpico con la Roma, è ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni Massimo riserbo sulla notizia che riguarda l'ex proprietario della Fiorentina: le ultime ...