(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I tifosi della Fiorentina sono in ansia:inal Policlinicodi Roma. Lo ha rivelato in diretta questa mattina, 14 febbraio 2024, a Storie Italiane, su Rai1, la conduttrice Eleonora Daniele L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". A darne ... (liberoquotidiano)

Valeria Marini , ex compagna di Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per insufficienza respiratoria, rompe il ... (perizona)

L’imprenditore, ex politico, ex patron della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori , 81 anni, è ricoverato al Policlinico ... (iodonna)

Vittorio Cecchi Gori ricoverato al “Gemelli”: è in terapia intensiva ROMA – I tifosi della Fiorentina sono in ansia: Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in diretta questa mattina, 14 febbraio 2024, a ...

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva. I commenti delle sue ex, Valeria Marini e di Rita Rusic L ’imprenditore, ex politico, ex patron della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva per insufficienza ...

Palermo, gli agricoltori protestano davanti Palazzo D’Orleans VIDEO PALERMO – Si sono radunati in piazza Indipendenza, a Palermo, di fronte la sede della Presidenza della Regione, gli agricoltori e gli allevatori (circa 150) provenienti da tutta la Sicilia per ...