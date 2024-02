(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI -è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. A quanto si apprende, il produttore cinematografico si trova in. La notizia è stata data anche durante la trasmissione "Storie italiane" su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, dove era presente in studio Angelo Perrone, amico e collaboratore di. Dal policlinico c'è massimo riserbo sulle condizioni di salute.sarebbe stato ricoverato all'inizio della settimana.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per “insufficienza respiratoria”. A darne ... (calcioweb.eu)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". A darne ... (liberoquotidiano)

Di Vittorio Cecchi Gori conosciamo (quasi) tutto. Imprenditore, ex politico, produttore cinematografico ed ex Patron della Fiorentina: tanti, poi, ... (dilei)

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: "Insufficienza respiratoria" Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". La notizia è stata lanciata in diretta su Rai1 a 'Storie Italiane', da Angelo Perrone, ...

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per "insufficienza respiratoria". A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di 'Storie ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in ospedale a Roma: è in terapia intensiva Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma: lo ha annunciato in esclusiva in diretta questa mattina a 'Storie italiane' su Rai1 la conduttrice Eleonora ...