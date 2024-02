Vitivinicoltura | nasce l’Associazione per il riconoscimento della Doc Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un passo fondamentale verso la nascitaDoc “” è stato compiuto l’11 dicembre scorso presso la sedeCantina La Guardiense. Tramite atto notarile è stata costituita infattidi Viticoltori campani nata per elaborare una proposta di modificaIgt “” per il suoa Doc “”. A seguito di numerosi momenti di confronto e discussione in cui sono stati coinvolti i diversi territori, e che hanno visto impegnati i rappresentanti dei sei consorzi di tutela del vino campani nei mesi scorsi, ha preso formache dà sostanza al comitato promotoreDoc “”, un movimento dal basso che avrà lo scopo di coinvolgere tutti i ...