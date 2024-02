Vis Gran derby salvezza con l’Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vis-Ancona dopo Fermana-Vis, un campanile tira l’altro e sono rintocchi importanti per il futuro del campionato, specie quando si parla di lottae di punti che potrebbero valere doppio. Il calendario ha messo in fila ie Pesaro spera di far filotto. Non saranno le assenze di Di Paola e Iervolino, ieri squalificati come previsto dal giudice sportivo, a scalfire l’identità del team di Banchieri che a certe situazioni è abituata: una squadra che negli ultimi tempi ha marciato al ritmo di 3-4 assenze fisse (Tonucci e De Vries su tutti), che ancora non ha mai avuto Obi eppure mantiene il suo standard. Basti dire che nelle ultime 11 gare ha perso solo col Gubbio e nelle ultime 20 solo con Cesena e Torres, oltre ai famelici Lupi, unici ad aver fatto il pieno coi pesaresi. Segno di una certa fibra che dà garanzie. Dunque ci sono buoni motivi ...