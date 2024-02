Vis-Ancona | Di Paola e Iervolino squalificati | tagliandi a 1 euro per i tesserati fino a 18 anni Biglietti | botteghini aperti dalle 17 | 30

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "La vittoria contro l’Olbia è stata un toccasana, ci ha dato autostima ed entusiasmo; adesso dobbiamo dare continuità ai risultati a cominciare dalla partita di Pesaro contro la Vis che è molto importante per noi, per la classifica e per la nostra crescita", ha detto ieri in conferenza stampa Marco Noviello, il secondo di mister Colavitto, rientrato solo ieri sera da Londra dove si trovava per il corso da allenatore Uefa Pro che lo qualificherà ancora di più nel suo settore. "La Vis Pesaro è una squadra che sta facendo molto bene – ha aggiunto Noviello presentando gli avversari di questa sera che son stati adeguatamente visionati nel filmato della vittoria di Fermo – è in un momento di autostima, noi andremo a giocarci la nostra partita cercando come sempre di fare il massimo". Colavitto metterà a punto nella rifinitura di questa mattina i dettagli per la partita di stasera ...