Virus Dengue | allerta anche in Italia dopo esplosione di casi in Brasile e Argentina | arriva il vaccino | ma controlli su navi e aerei da Sud America

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Se non è allarme rosso è qualcosa che gli somiglia. I numeri cheno dalrelativi ai contagiati con iliniziano seriamente a preoccupare, non poco,il nostro Paese: pronta la contromossa del ministro Schillaci il quale, a seguito della circolare emanata nelle scorse o

È allarme Dengue in Sudamerica. I casi registrati in Brasile di questa malattia tropicale hanno superato quota mezzo milione. Mentre in Argentina ... (thesocialpost)

Virus Dengue, scatta l’allerta in Italia per fermare l’arrivo della zanzara: controllati voli dal Brasile e dall’Argentina A causa del virus Dengue scatta l’allerta anche in Italia, cove il Ministero della Sanità ha emanato una circolare che prevede controlli accurati e massima attenzioni sui voli e sulle navi che ...

Dengue aumenta anche in Italia: ecco perché il ministero della Salute innalza i controlli Che cos'è la Dengue e perché si è alzata la soglia di allarme in Italia Ecco cosa ha evidenziato lo studio a cui ha collaborato Alessandro Marcello, responsabile del laboratorio di virologia molecola ...

Dengue, dalla zanzara Zika ai sintomi e alla cura: la guida. Fiumicino, disinfettati gli aerei provenienti da aree a rischio L'aumento a livello globale dei casi di Dengue, in particolare in Brasile e Argentina, fa innalzare il livello di allerta anche in Italia. All'aeroporto di Fiumicino è stata ...