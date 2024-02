Virtus | arriva Fabriano Il tecnico Zappi | | Voglia di rivalsa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si torna in campo. Stasera lagioca nuovamente in casa, stavolta i gialloneri affrontano. Una partita per riscattare la sconfitta interna rimediata sabato sera con Roseto. Un match che la V imolese affronta in emergenza: "Non ci sarà Luca Valentini – commenta coach–, lo si era capito durante la partita con Roseto quando lo staff medico mi aveva fermato sul suo utilizzo. E’ un infortunio muscolare, non sappiamo ancora quantificare l’entità del tempo di recupero, dubito che possa essere della partita anche a Faenza; i nostri medici stanno lavorando sodo per averlo il prima possibile. Quando piove alla fine grandina sempre, anche Alberti ha avuto un problema durante la sfida di Roseto e non ci sarà nemmeno lui. Come per Valentini, credo che pure Alessandro non farà parte del gruppo che giocherà il derby a Faenza, ...