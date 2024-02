Violenza sessuale | alcuni adolescenti la giustificano | dati impressionanti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)hanno anche il coraggio di giustificarla: gli ultimiche arrivano da “Save The Children” sono a dir pocoUno degli argomenti che da qualche anno, a questa parte, sta facendo molto rumore è quello (purtroppo) della. Quest’ultima che vede, molto spesso, vittima le donne che perdono anche la vita. Uno dei casi, dello scorso anno, che ha fatto decisamente rumore non può che essere quello che ha visto come vittima Giulia Cecchettin. In merito a questo terribile tema ‘Save The Children‘ ha deciso di sottoporre ad un test 800 ragazzi, maschi e femmine.(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ stato chiesto loro come vivono le loro relazioni ...