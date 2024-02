Violenza scoppiata per gelosia Accoltellamento in corso Adda | Il mio assistito va scarcerato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È stata presentata lunedì mattina l’istanza di scarcerazione per l’uomo che, martedì della scorsa settimana, aveva accoltellato il rivale ine che adesso è rinchiuso nel carcere di Lodi con l’accusa di tentato omicidio. La vittima dell’aggressione è un uomo di 56 anni. "Ritengo che non ci siano le esigenze di custodia cautelare – ha spiegato Eligio Marazzoli, difensore dell’arrestato – non c’è rischio che inquini le prove o che reiteri il fatto". Entro fine mese dovrebbe esserci l’udienza cautelare, in cui con la pm Giulia Aragno e il gip Giuseppe Pighi si capirà se proseguire con la custodia in carcere o meno. L’uomo attualemente in prigione lavora come addetto alla sicurezza per una logistica di Dovera. "È attualmente molto scosso dalla situazione, lui non aveva intenzioni di uccidere – ha aggiunto il legale –. Entrambi i ...