Violenza di genere | nel Napoletano in 24 ore due donne arrestate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDueperdiin 24 ore ed entrambe a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Dopo la mamma arrestata ieri perché picchiava i figli affinché non rivelasse al padre le sue relazioni extraconiugali, questa volta l’artefice delle violenze è stata trovata in casa dai carabinieri ubriaca mentre minacciava di morte l’ex marito ed il loro figlio di 23 anni. I due già in passato avevano denunciato la donna responsabile di comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi, dovuti all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Un clima di terrore che era terminato con la denuncia da parte dell’ex marito e il trasferimento nella nuova abitazione. Lei però è tornata alla carica e nonostante la presenza dei militari non si è calmata. Con non poche difficoltà i militari hanno ...