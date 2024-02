Violento litigio in famiglia | marito nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Maltrattamenti in, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale sono le accuse contestate a un 41enne romeno, arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, a Perugia. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti, in seguito a una chiamata di emergenza, in un’abitazione del capoluogo dove era segnalata una violenta lite in. I poliziotti hanno trovato il 41enne in evidente stato di alterazione, dovuto verosimilmente all’abuso di bevande alcoliche, il quale, è andato in escandescenza, opponendo resistenza, insultando e minacciando gli operatori. Nel tentativo di sottrarsi, l’uomo ha colpito i poliziotti, provocando delle lesioni al polso a uno degli agenti, giudicate guaribili in 30 giorni. Allo stesso tempo, altri agenti hanno raccolto il racconto della moglie che aveva chiamato. La donna ha riferito di aver avuto una lite con il ...