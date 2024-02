Violentata in casa da un mio stretto congiunto Una 13enne | Quell’uomo mi ha palpeggiato nel bagno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Due casi di abusi sessuali sono stati portati ieri avanti al gup. Il primo, con la formula dell’incidente probatorio, ha permesso ad una ragazza di raccontare ciò che accadeva nella sua famiglia allargata e gli abusi subìti da uncontro il quale ha trovato la forza di presentare denuncia dopo aver raccontato tutto alla madre. L’uomo attraverso il legale ha chiesto di intraprendere un percorso riparatore in modo da poter accedere al patteggiamento della pena. Il pm si è opposto perché la vicenda è grave e non può essere imbrigliata col patteggiamento. Il giudice si è riservato di decidere in base ad una serie di elementi probatori. E’ certo che l’autore degli abusi non nega ciò che è accaduto e chiede per questo una via d’uscita dal punto di vista riabilitativo. Il secondo caso riguarda un uomo di 48 anni che, nell’antidi un locale ...