Violata la privacy degli iscritti | multato sito di incontri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il Garante dellaha sanzionato per 200 mila euro il gestore di un notodi dating online, per aver violato i dati personali di circa 1 milione di. È la prima volta che l'Autorità adotta un provvedimento nei confronti di undi. La decisione, assunta a seguito di una complessa attività istruttoria che ha richiesto anche un accertamento ispettivo in loco, ha rilevato l'illiceità dei trattamenti dei datiutenti, tra cui quelli relativi alle preferenze e agli orientamenti sessuali. La registrazione nella piattaforma, che conta circa 5 milioni diin tutto il mondo (di cui oltre un milione con e-mail validata e quasi 10 mila con abbonamento attivo a pagamento), prevedeva l'inserimento di numerosi dati (interesse di incontro, ...