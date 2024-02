(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il WWEdi Riyad inè prossimo all’apertura con l’inaugurazione ufficiale che sarà il 24 Febbraio. Come vi abbiamo riportato nei mesi scorsi si tratterà di un ampio spazio dedicato interamente alla federazione di Stamford dove ci saranno diverse attrazioni, negozi e spazi in cui potranno apparire i wrestler. Ovviamente, visto il forte legame che c’è ormai tra Thee l’, non poteva mancarea luied è stata svelata in anteprima sui social da Triple H. Un’esperienza spaventosa Pur essendosi ritirato dall’attività sul ring, Therimane probabilmente il wrestler più amato dal pubblico. Recentemente lo abbiamo visto nelle ...

VIDEO: The Undertaker avrà un’attrazione a lui dedicata nel WWE Experience in Arabia Saudita Il WWE Experience di Riyad in Arabia Saudita è prossimo all'apertura con l'inaugurazione ufficiale che sarà il 24 Febbraio. Come vi abbiamo riportato nei mesi scorsi si tratterà di un ampio spazio ded ...

WWE 2K24: 25 More Screenshots You NEED To See The quirkiest thing about this screen is that it doesn't seem like the kind of pose The Undertaker would strike following a Casket Match win. Dude's acting like The Miz or Grayson Waller on top of ...

WWE: The Rock's Best Matches, Ranked The Rock makes a triumphant return to WWE, but what wrestling matches cement his iconic status in the wrestling community