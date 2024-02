VIDEO – Inter-Salernitana | turnover e un rientro per Inzaghi | TG Flash Inter-News

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – L’continua a preparare il ritorno in campo per l’anticipo di Serie A previsto venerdì sera contro la. La concentrazione resta alta, nonostante i sette punti di vantaggio sulla Juventus, ma Simoneriflette su unragionato. Dopo solo quattro giorni, infatti, i nerazzurri dovranno subito sfidare l’Atletico Madrid in Champions League. In questo senso risulta determinate il ...

Il TG di Inter -News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Javier Zanetti , vice presidente dell’Inter, è intervenuto nel corso dell’evento organizzato in occasione dei 10 anni del progetto “Sport in Cattedra ... (inter-news)

Javier Zanetti , ha parlato a margine dell’evento organizzato per i 10 anni del progetto “ Sport in Cattedra – Io Tifo Positivo” tenutosi al Comune di ... (inter-news)

IL PARERE - Galante: "Natan ha grandi qualità, contro il Genoa non sarà facile per il Napoli" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Galante, ex calciatore, tra le altre, di Genoa e Inter: Con la sconfitta della Juventus – contro l’Udinese – ...

Inter, gestire l'euforia Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Di Canio: “L’Inter era già la più forte tre anni fa, per inesperienza…” Paolo Di Canio, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le ...