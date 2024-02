VIDEO Giallo Parco Mascagna | niente cantiere ma scadenza lavori vicina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Ildelal Vomero Arenella. La riqualificazione ha unadi 120 giorni, a far data dal via ai. Per il Comune sono partiti il 20 novembre, con potature e abbattimenti di alberi, ritenuti pericolanti. Perciò il termine dell’intervento – importo 238.678 euro più Iva – è fissato al 20 marzo. Di tronchi ne hanno buttati giù 23, fino a metà dicembre. Ma delnon c’è ombra, come mostra undi oggi. A inizio febbraio hanno effettuato le ultime potature. Resterebbe, a questo punto, un mese per un restyling radicale. E in molti iniziano a porsi domande. La ditta affidataria interverrà su muretti e balaustre; dissuasori ai varchi, impianto d’irrigazione; pavimentazioni; aree giochi e campo polifunzionale. ...