VIDEO | Altro criptico videoclip ad NXT | chi si nasconde dietro questi messaggi?

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Durante NXT Vengeance Day era andato in onda unclip che preannunciava l’arrivo di un nuovo misterioso soggetto. Le frasi comparse nelriprendevano un antico proverbio giapponese e ciò ha subito fatto pensare a Kazuchika Okada per il quale si è parlato di un possibile approdo in WWE e in particolare ad NXT. Ora questa ipotesi sembra essere definitivamente tramontata con il giapponese che pare vicinissimo alla firma con la AEW. Di chi si tratta? Durante l’episodio di NXT di ieri notte, è andato in onda un nuovoclip. Ancora una volta non appare nessuno in, ma solamente una misteriosa scritta, con rumore di passi nel sottofondo, che recitava: “La bontà è la sfida dell’uomo, la sua lotta. Il male, tuttavia, è la sua natura”. Come detto ...