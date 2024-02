Viaggi di San Valentino | mete da sogno e di tendenza da non perdere

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Life&People.it Una cena a lume di candela o una fuga romantica di qualche giorno? Senza dubbio ia Sansono un’ottima scelta per festeggiare al meglio. Ma cosa fare? Dove andare? Le possibilità di festeggiare il giorno degli innamorati sono davvero infinite. Un week end a Parigi è senza dubbio un’opportunità vincente. Aggirarsi tra le viuzze di Montmartre e ammirarne gli scorci, passeggiare lungo la Senna o, perché no, solcarla in battello consumando una cena elegante, fare un aperitivo ammirando la Tour Eiffel… insomma, la Ville Lumiere offre davvero tantissime opportunità per festeggiare Sannel migliore dei modi. Non mancano locali die ristoranti stellati per rendere l’esperienza indimenticabile e chic. Tra l’altro non mancano nemmeno online offerte last minute, per ...