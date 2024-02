Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO LE CODE LASCIANO IL POSTO AI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TIBURTINA IN INTERNA DALLA-FUMICINO A BOCCEA SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO IN USCITA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE IN LOCALITÀ CASALE ROSA, LA CIRCONE È SCORREVOLE, IN DIREZIONE LATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E, NEL SENSO OPPOSTO, AUTO IN CODA ...