Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 19 | 45

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA POI CODE TRA NOMENTANA E A24-TERAMO E Più AVANTI CODE TRA-FIUMICINO E BOCCEA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI IN USCITA DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, AL RACCORDO ANCHE VERSO IL CENTRO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST SULLA-FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASDALE ROSA, VERSO LATINA PEMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA DAL ...