Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON MOLTE LE SEGNANI PER IL TRAFFICO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI. TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN ZONA CASTELLINI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA, ALBANO E VELLETRI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA CHAMPIONS LEAGUE:E BAYERN MONACO SI SIFDANO NELLA GARA DI ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE. FISCHIO DI INIZIO ALLE 21:00. LE MISURE RELATIVE ...