Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO. CIRCONE SCORREVOLE. TUTTAVIA, RESTANDO SULLA PONTINA, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA AURELIA E-FIUMICINO IN ESTERNA; TRAFFICO ANCHE IN QUESTO CASO REGOLARE. ANCORA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA E TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO APERMANGONO LE CODE ...