Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 09 | 15

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA PONTINA, PERMANGONO I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO VERSO: A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI TRATTA DI UNA VETTURA RIBALTATA, IL TRAFFICO È FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA LO SVINCOLO PER VIA DEI RUTULI E POMEZIA ANDIAMO ORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGATA ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA AURELIA E LO SVINCOLO PER LA-FIUMICINO. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE LA COMPLANARE. SEMPRE N ESTERNA CODE A TRATTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, DA PRENESTINA A TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E ...