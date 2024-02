Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DEL 14 FEBBRAIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GIA’ PIUTTOSTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO ALE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INFINE, SEMPRE VERSO LA CAPITALE, TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI E SULLA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI POMEZIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL ...