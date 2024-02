Via Massafra-via Mottola | questa è una strada provinciale Rovinata in alcuni punti come un tratturo

13 febbraio sfilata finale 71^ edizione Carnevale di Massafra 13 febbraio sfilata finale 71^ edizione Carnevale di Massafra Ultimi preparativi prima della sfilata finale della 71^ edizione del Carnevale di ...

Cosa fare stasera in Puglia Impazza il Carnevale ma non solo: ecco gli eventi da non perdere È il sabato del Carnevale di Massafra, con maschere di carattere ... Con inizio previsto per le ore 17 da via Magna Grecia (nei pressi dello stadio Italia) inizieranno a muoversi, diretti verso piazza ...