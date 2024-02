Via Cimabue | furto con spaccata in lavanderia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - Non si ferma l'incubo furti in città. Nella notte scorsa, quella tra martedì e mercoledì, è avvenuto unconin unasituata in via. I ladri sono fuggiti con il fondo cassa. Il proprietario ha lanciato l'allarme chiamando il 112 Nue, e una volante è intervenuta sul posto intorno alle 2 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno infranto la vetrina con un tombino e rubato le banconote dalla cassa, per un valore approssimativo compreso tra 150 e 200 euro. Gli investigatori stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare i colpevoli.

