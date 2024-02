Via alla vetrina di Coppa È la kermesse degli exploit Forza Unahotels | provaci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Raffinata e regale, la bella Torino si appresta a ospitare per la seconda volta consecutiva le ‘Final Eight’ diItalia. Da oggi a domenica le otto squadre che hanno finito il girone d’andata in zona playoff si daranno battaglia per portare a casa uno dei trofei più prestigiosi del nostro basket. La Pcanestro Reggiana torna a partecipare a questaa distanza di tre anni dall’ultima volta, quando a provarci fu la squadra di Antimo Martino, spazzata via al primo turno dall’Olimpia Milano che poi si aggiudicò quella edizione superando Pesaro. Tre anni in cui l’ha attraversato anche momenti difficili, ma è sempre riuscita a superarli, consolidando una crescita che quest’anno si riflette anche in classifica, con un quinto posto dopo venti giornate che non si vedeva da anni. All’ombra della ...