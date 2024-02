Vezzali | «Ecco perché l’Inter si può togliere belle soddisfazioni»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Valentina, ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, ha parlato di Inter Valentina, ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, ha parlato a Il Giornale del momento delin campionato e in Champions League. PAROLE – «Inter? Possiamo toglierci dellee non lascerei indietro niente: Scudetto e Champions League. Il mio tifo nerazzurro? Deriva dai miei nonni materni e paterni. Per Natale ho regalato ai migi figli la maglia numero 9 di Marcus Thuram con la sua firma. Seperde, in casa cambiano gli umori. La svolta c’è stata con Roberto Mancini e José Mourinho, ma anche Beppe Marotta ha dato una bella impronta».