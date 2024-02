Verso Milan-Rennes | in dubbio Simon Kjaer | ma Thiaw non è pronto…

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), Stefano Pioli si trova in emergenza visto che la presenza diè innon èNemmeno il tempo di festeggiare le 100 vittorie sulla panchina del, che Stefano Pioli deve già pensare alla grande gara di Europa League valida per l’accesso agli ottavi di finale, contro il. Una partita da non sbagliare, perché dopo l’uscita dalla Champions League, dalla Coppa Italia e dalla corsa scudetto, i ragazzi dell’allenatore emiliano vogliono provare ad arrivare in fondo alla competizione, magari vincendola. I dubbi per la gara non sono tanti, ma c’è un nuovo problema. Sì, perché se da una parte l’infortunato Davide Calabria sarà sostituito da Alessandro Florenzi, ...

Il Milan si prepara per la partita di giovedì contro il Rennes . Simon Kjaer , difensore rossonero, resta in dubbio. ecco le ultime novità (pianetamilan)

Verso Milan-Rennes , l’ex Bologna Arthur Theate suona la carica in vista della sfida in Europa League e ammette che a Pioli toglierebbe due ... (dailymilan)

Verso Milan-Rennes , Samuel Chukwueze dovrebbe rientrare domani a Milanello. Convocazione in vista per la sfida in Europa League? Ecco cosa ... (dailymilan)

Milan, anche Cardinale a San Siro per l'assalto all'Europa League Il Milan non ha mai vinto neanche la Coppa Uefa, nessuna italiana ha mai vinto l'Europa League e allora l'unico modo per i rossoneri di trasformare in positiva una stagione fin qui deludente è provare ...