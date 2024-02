Veneto | Fratelli d' Italia rivendica il governatore per il dopo Zaia | “Ci spetta”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nessun passo indietro sul. Il coordinatore did'nella regione del nord-est, Luca De Carlo, è stato intervistato da Affarini e ha risposto alla domanda se al partito di Giorgia Meloni spetti la candidatura per il post Luca: “Assolutamente sì. Ma non solo perché non abbiamo la presidenza di alcuna regione del nord, bensì perché il dato delle ultime elezioni politiche è stato chiarissimo, il 32,5% dei veneti ha votatod'. Unsu tre ha scelto il nostro partito. E non è affatto un caso. Interpretando il pensiero di un terzo dei veneti,d'può ambire alla guida della regione. Abbiamo inun'ottima classe dirigente, tanti profili ...

Condannato, non condannato, forse un giorno prescritto. Ma sicuramente non ancora assolto. Finito sulla graticola per due sentenze (un anno di ... (ilfattoquotidiano)

stop alla legge sul fine vita . Non è passata nel Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente ... (secoloditalia)

Fratelli d'Italia ritiene che le spetti la candidatura alla presidenza della regione Veneto , nel 2025, non avendo nessuna regione del Nord? ... (affaritaliani)

Regionali, svelato il nuovo obiettivo di Fratelli d’Italia Cambia lo scenario politico in Veneto, dove il 32,5% dei cittadini ha votato Fratelli d'Italia: l'intervista che toglie ogni dubbio.

Terzo mandato, slitta la votazione al Senato. Il "giallo" di Forza Italia: un annuncio anonimo di appoggio all'emendamento VENEZIA - Terzo mandato per i presidenti di Regione e per i sindaci delle grandi città, il voto in Commissione Affari costituzionali del Senato slitta alla prossima settimana.

La Lega attacca Fdi e spacca la maggioranza: “Vuole un limite al premierato per non dare il terzo mandato ai governatori” Il terzo mandato ai governatori diventa uno scontro alla luce del sole dentro la maggioranza. E la Lega attacca Fratelli d’Italia accusandola di giochetti incrociati pur di non cedere alla possibilità ...