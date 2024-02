Vasco Rossi | quando Andrea Giacobazzi spiegò perché fu ‘Colpa d’Alfredo’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – "ha sempre detto che suonava meglio Alfredo, per tutti a Zocca io sono diventato Alfredo…". Così, l'amico d'infanzia discomparso oggi ma parte della combriccola del Blasco da sempre, raccontò nel 2020, in un'intervista rilasciata a Franco Pasqualetti per 'Leggo.it', come fosse lui il personaggio che aveva ispirato