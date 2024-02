Valditara | “Cinque in condotta per chi occupa e fa danni Su bocciatura decide ogni singola scuola”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gli studenti che ''no e danneggiano una' devono prendere 5 in, dopodiché sarà lare'' sulla. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppeospite a 'minuti' su RaiUno. L'articolo .

Occupazioni a scuola, da Valditara regole più severe: ecco cosa sta succedendo Per le occupazioni a scuola Valditara annuncia la linea dura e la bocciatura per gli studenti che però non ci stanno. Ecco cosa sta succedendo dopo il caso dell'Istituto Severi-Correnti di Milano.

Chi occupa e devasta una scuola va bocciato: parla Valditara “ Chi occupa e devasta una scuola deve essere bocciato. Meritano il 5 in condotta e con il cinque si viene bocciati”. Affermazioni senza “se” e senza “ma” quelle del ministro dell’Istruzione, Giuseppe ...

