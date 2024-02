USA | Senato approva gli aiuti ad Ucraina | Israele e Taiwan

22.15 L'ampio pacchetto di aiuti internazionali degli Stati Uniti, che includono anche 60 miliardi di dollari per Kiev, è stato approvato con un ... (servizitelevideo.rai)

Questa notte il Senato Usa ha approvato un pacchetto di aiuti da 95,3 miliardi di dollari per Ucraina , Israele e Taiwan , dopo mesi di difficili ... (lanotiziagiornale)

Dopo un lunghissimo braccio di ferro tra Democratici e Repubblicani , il Senato Usa ha dato il via libera al disegno di legge che prevede un ... (ilgiornaleditalia)

Guerra Ucraina Russia, bombe russe nel Donetsk: 3 morti incluso un bambino. LIVE Lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, ha annunciato in un post su Twitter che i repubblicani non voteranno il disegno di legge sull'Ucraina così come è stato presentato al Senato. Le forze armate ...

Guerra Russia-Ucraina, raid russo a Selydove. Gli Usa sbloccano gli aiuti per Kiev «La storia ci sta guardando, un fallimento in questo momento critico non sarà mai dimenticato»: dal pulpito della Casa Bianca Joe Biden sprona la Camera a fare il suo dovere dopo che il Senato ha appr ...

I fatti del 14 Febbraio: mozione per il cessate il fuoco, Crosetto ricoverato, scontri E' il 14 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.