Usa | le truppe di Kiev stanno esaurendo le munizioni

L'ex presidente degli Stati Uniti dichiara in un comizio di non voler aiutare i Paesi membri dell'Alleanza atlantica che spendono meno del 2% del ... (ilgiornale)

Il presidente Usa, Joe Biden , parlando con i reporter prima di volare in Florida, ha detto che ha deciso come rispondere all’attacco alle truppe Usa ... (lanotiziagiornale)

Cina - stop a spirale rappresaglia dopo attacco a truppe Usa

La Cina ha messo in guardia e ha chiesto la "fine della spirale della rappresaglia" in Medio Oriente dopo l'attacco con droni alle truppe Usa in ... (quotidiano)