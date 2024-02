Upcycling Sei stilisti che creano abiti con tessuti riciclati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La creazione di un nuovo abito può essere un processo complesso, ma realizzarne di nuovi partendo dagli scarti tessili lo è ancora di più. L', infatti, è una vera e propria sfida creativa nonché ambientale, dal momento che permette di dare nuova vita agli indumenti altrimenti destinati alla discarica. Con la consapevolezza dei consumatori in fatto di scelte responsabili in aumento, così come lo è l'attenzione verso l'importanza della circolarità nel settore, un numero sempre maggiore dihanno deciso di affrontare il problema dell'eccesso di rifiuti nella moda, dando vita adoriginali partendo da quelli inutilizzati. Conner Ives,ricavati da magliette e sciarpe Il newyorkese Conner Ives, di base a Londra dal 2014, ha realizzato il suo primo abito con magliette riciclate quando aveva 20 ...