Uomo sbranato dai rottweiler | i proprietari dei cani indagati per omicidio colposo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Idei treche domenica mattina a Marziana hannounsonoper. Sono accusati di. La vittima, Paolo Pasqualini, 39 anni, faceva jogging in un bosco. Venerdì prevista l’autopsia nell’istituto di medicina legale. Porseguono le indagini con le perizie comportamentali sugli animali per verificare il loro grado di aggressività. “I familiari chiederanno di approfondire meglio la dinamica della tragedia anche mediante consulenti tecnici e le audizioni di tutti i testimoni” dichiarano i legali che aggiungono “Idei tresi facciano avanti e spieghino come sono riusciti a scappare i tre molossi”.

