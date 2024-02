Uomo precipita per 10 metri in montagna e muore | inutili i soccorsi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Undi 76 anni è morto dopo esserto per diecimentre si trovava lungo il sentiero Cermenati in località Piani dei Resinelli in provincia di Lecco.

Nessuna ferita grave per il piccolo di 4 anni precipitato col Padre : una tettoia ha attutito la caduta del bambino. L'uomo, insegnante ... (ilgiornale)

Tragedia nella serata di sabato a San Simone, frazione del comune di Crispiano . Un uomo di 70 anni è morto dopo essere precipita to per circa 7 ... (tarantinitime)

Non ce l’ha fatta Enrico Taffa , il 60enne milanese caduto nel lago di Como a Piona, non lontano dall’abbazia cistercense, mentre si trovava ... (thesocialpost)

Ausonia – Un Camion frigo adibito al trasporto del pesce è precipita to in una scarpata che costeggia la Strada Regionale 630 Cassino – Formia nel ... (temporeale.info)

Un volo di dieci metri. Precipita dal tetto mentre faceva controlli. Salvo per miracolo Infortunio sul lavoro ieri mattina poco prima delle 7.30 a Casaletto Vaprio nella ditta Vancom di imballaggi, via Tre Venezie. Un operaio di sessant’anni straniero, residente nella Bergamasca e dipend ...

Verona, scontro tra due auto: una vettura precipita in una scarpata e prende fuoco, morto un 31enne Un uomo di 31 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona ...

Auto precipita in una scarpata e prende fuoco: morto un uomo, ferita una donna Un’auto si scontra contro un altro veicolo, precipita in una scarpata e poi prende fuoco. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto in serata a Montecchia di Crosar ...