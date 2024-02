Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oggi ho deciso che non ironizzerò in alcun modo su Ida Platano. E non lo farò per almeno 2 o 3 motivi. Innanzitutto perché per quanto a me non sbatta una mazza di San Valentino oggi mi parrebbe brutto infierire chi è così palesemente, terribilmente e irrimediabilmente sfortunato in amore. Secondo, perché nelle ultime puntate l’ho vista inaspettatamente a fuoco, la più lucida di tutti su certi cialtroni che si trova di fronte, e voglio sperare (per lei, soprattutto) che continui su questa strada. E terzo perché ho trovato incredibilmente sadico da parte di Maria De Filippi farle credere anche solo per qualche istante che Riccardo Guarnieri stesse per varcare la soglia di quello studio. Cioè, ma l’avete vista la Sanguinaria? Come indugiava mentre mezzo studio si lanciava in pronostici su chi stava per tornare, come chiedeva a chiunque un parere per aumentare la suspense, come ...