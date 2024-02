(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nuova puntata di, oggi al centro dello studio Ida Platano eGalgani Nella puntata odierna di, la regina indiscussaGalgani torna a far parlare di sé, riportando in primo piano il suo nome nel cuore dello studio. Dopo un periodo di oscurità, la dama torinese si riappropria del palcoscenico con una verve che non si vedeva da tempo. Nel Trono Classico Ida esce con Pierpaolo e Sergio Trono Over:Il ritorno diè annunciato da Maria De Filippi, che aveva recentemente fatto notare la sua assenza dalle dinamiche del dating show. Tuttavia, il destino riserva sorprese e, come una fenice dalle ceneri, si erge di …

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 14 Febbraio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

In occasione del loro primo San Valentino dopo l'uscita da Uomini e Donne , Roberta Di Padua ha pubblicato una romantica dedica per Alessandro ... (comingsoon)

Uomini e Donne: Ida aspetta un ex corteggiatore, Gemma si riprende la scena Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, con i principali protagonisti del Trono Over e il Trono Classico.

A "Uomini e Donne" un vecchio corteggiatore per Ida Platano: chi sarà Maria De Filippi, vedendo la tensione crescente in studio ha sottolineato che, in realtà, non si tratta di un nuovo corteggiatore, ma di uno "vecchio". La frase ha allarmato tutti, tanto da far scatta ...

Uomini e Donne, Pierpaolo conquista Ida e Maria De Filippi azzarda: “Non ti ricorda Riccardo” Scopriamo cos’è successo nel pomeriggio di oggi mercoledì 14 febbraio 2024 su Canale 5. Uomini e Donne, la puntata di oggi: Pierpaolo conquista Ida Sergio, invece, ha avuto un’uscita dall’atmosfera ...