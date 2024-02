Uomini e Donne | commenti a caldo 14 02 2024

Uomini e Donne - Ida Platano elimina Mario. Lui si alza e fa una richiesta sottovoce a Maria De Filippi : ecco che cosa le ha chiesto

Non c’è pace per Ida Platano. Sebbene sia diventata tronista a Uomini e Donne, pare non riesca a trovare l’amore. Non era fortunata prima quando ... (ilfattoquotidiano)